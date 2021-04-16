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الصحة العراقية: يجب تلقيح نحو 85% من السكان قبل التفكير بعودة الحياة لطبيعتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-16T08:28:39+0000
الصحة العراقية: يجب تلقيح نحو 85% من السكان قبل التفكير بعودة الحياة لطبيعتها

شفق نيوز/ قالت خلية الأزمة الصحية في العراق يوم الجمعة إن الأشخاص يمكنهم التخلص من ارتداء الكمامة بعد تطعيم أكثر من 80% من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة والبيئة مجموعة من الاسئلة والاجوبة حول تلقي جرعات اللقاح، ونصحت بارتداء الكمامة حتى بعد أخذ اللقاح لحين تلقيح 70 - 85 من المواطنين لضمان عدم نقل العدوى.

وحثت الوزارة المصابين بالأمراض المزمنة بتلقي جرعات اللقاح لأنهم "أكثر عرضة للإصابة"، مجددة دعوتها للسكان لتلقي اللقاح المتوفر في المنافذ التلقيحية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت أيضا أن اللقاحات المعتمدة حاليا أثبتت الدراسات أنها آمنة وذات فعالية عالية.

وعن فرضية الإصابة بالفيروس بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح أجابت الوزارة قائلة: يوجد إحتمال ضئيل جدا وحينها ستكون الإصابة خفيفة.

وحول الفحص من الإصابة بالفيروس قبل تلقي اللقاح قالت الوزارة نقلا عن خلية الأزمة الصحية: قطعا لا، ولا توجد توصية بذلك.

ونوهت إلى أنه يجب تلقيح من 70 إلى 85 بالمئة من النّاس باللقاح المضاد لكورونا قبل التفكير بعودة الحياة إلى طبيعتها.

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