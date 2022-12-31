الصحة العراقية تجدد تحذيرها من "خطورة" الألعاب النارية: نسجل وفيات بسببها

شفق نيوز/ جدد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، يوم السبت، تحذيره من خطورة استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة الجديدة، مبيناً أن الوزارة تسجل الاف الاصابات في مثل هذه المناسبات التي تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وقال البدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لدينا مشكلة سنوية تتمثل في الألعاب النارية خصوصا في ليلة رأس السنة، كما يتم استخدامها في الأعياد والمناسبات والاعراس ومباريات المنتخب العراقي، ونسجل آلاف الإصابات بسببها تتراوح بين الحروق الطفيفة الى بتر أعضاء وحالات الوفاة".

وبين ان "هناك أضراراً غير مباشرة تحدثها هذه الألعاب مثل التسبب بحريق للسيارات أو المنازل".

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن "أغلب الإصابات تكون بين الأطفال والمراهقين وتؤدي الى إصابات خطيرة في مناطق العين أو الانف او الاذن او تؤدي الى تشوهات خطيرة واصابات مستديمة مدى الحياة".

ووصف البدر استعمال هذه الألعاب بأنه "هدر بلا معنى"، مؤكدا ان "هذه الإصابات تؤدي الى ضغط على المؤسسات الصحية التي لديها أولويات، رغم اننا ملزمون بتقديم الرعاية الطبية للمصابين".

وكان مواطنون عراقيون ناشدوا، قبل أيام، عبر وكالة شفق نيوز، بمنع السلطات استيراد هذه الألعاب التي يبلغ استخدامها ذروته في أعياد رأس السنة الجديدة، لما لها من ضرر على الأطفال والمراهقين والمؤسسات الصحية.