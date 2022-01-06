الصحة العراقية تجدد تحذيرها من تفشي "أوميكرون": عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بات ظاهرة

شفق نيوز/ جددت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، تحذيرها من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون" وسرعة انتشاره بين العراقيين، مشددة على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والالتزام بالاجراءات الوقائية، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للتعامل مع التطورات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اليوم تم تأكيد تشخيص إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون)، وهذا الامر متوقع ولطالما كررنا وحذرنا انها مسألة وقت قبل ان نسجل اصابات بهذا المتحور كما حدث في اغلب بلدان العالم ودول مجاورة للعراق".

وانتقد البدر "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي باتت ظاهرة شائعة في جميع المدن العراقية"، مؤكدا على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الفعالة كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين باستمرار وتلقي اللقاحات وبالأخص للفئات المعرضة أكثر لخطورة الإصابة بالفيروس ككبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية وبعض الفئات المهنية الخاصة".

واضاف "مرة اخرى أؤكد وبشكل رسمي جاهزية وزارة الصحة للتعامل مع هذا المتغير الذي توقعناه منذ اسابيع واستعددنا لهذا اليوم ولدينا الاف الاسرة الشاغرة للتعامل مع اي حالة زيادة وبائية من ضمنها الاف الاسرة للحالات الحرجة".

وتابع "ايضا توفر البروتوكول العلاجي المحدث في جميع المؤسسات الصحية، والحكومة العراقية ووزارة الصحة استمرت بتطوير قدراتها العلاجية والتشخيصية وتجهيز المختبرات والمستشفيات وزيادة القدرات الاستيعابية، اضافة الى استمرار عمليات التدريب والمتابعة مع الجهات الدولية والخبرة التي تراكمت لدى الملاكات الصحية".

ودعا البدر وسائل الاعلام الى تكثيف التوعية والوقاية الصحية وتثقيف المواطنين على طرق الوقاية وحثهم على تلقي اللقاحات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، تسجيل خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون" في محافظة دهوك.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المصابين هم من أفراد أُسرة واحدة ويقطنون محافظة دهوك وكانوا قد عادوا من خارج البلاد".

وأوضح أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة وليسوا بحاجة إلى وضعهم تحت العناية الطبية، مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير كافة من قبل صحة دهوك لمنع اصابة اخرين بهذا المتحور.