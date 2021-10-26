الصحة العراقية تجدد التحذير من موجة كورونا الرابعة "أمر بديهي ومنطقي وحتمي"

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن دخول العراق بموجة رابعة أمر "بديهي ومنطقي وحتمي"، محذرة أن الوضع الوبائي في العراق مازال خطراً.

وقالت عضو فريق الاعلامي الساند لوزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "دخول العراق بموجة رابعة أمر بديهي ومنطقي وحتمي مع استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا"، موضحة أن "الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تحقيق المناعة المجتمعية في العراق".

وبينت فلاح أن "وجود الإصابات حتى وإن كانت قليلة فهو دليل على استمرار خطورة الفيروس"، مضيفة أن "الموجة الثالثة انحسرت في العراق نتيجة الاقبال على اللقاحات، خصوصاً أن الزيادة الحاصلة بنسب الملقحين أدت بدورها لأنخفاض الإصابات".

وشددت عضو فريق الاعلامي الساند لوزارة الصحة على ضرورة "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاقبال على اخذ اللقاح"، محذرة أن "دخول العراق بموجه وبائية أشد وأسوأ أمر غير مستبعد".

وأكدت أن "الوزارة اتخذت إجراءاتها الاحترازية والاستباقية والوقائية استعدادا لفصل الشتاء وموسم الأنفلونزا لصد دخول وتفشي موجة اي جديدة".

وسبق أن حذرت وزارة الصحة العراقية، من تفشي لوباء كورونا بموجة جديدة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد،

وتؤكد الوزارة من خلال بياناتها المتكررة، بأن خطر جائحة كوفيد 19 لم تتم السيطرة عليه بعد بشكل كامل، وأن الوباء ما يزال نشطًا في اغلب دول العالم، مع وجود احتمالية حدوث موجات وبائية مستقبلية أخطر بسبب التحورات المستمرة في تركيبة الفيروس الجينية، نتيجة ضعف الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية عند الاغلبية من أفراد المجتمع.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليسجل قبل أيام دون الألف إصابة وهو انخفاض لم يبلغه البلد منذ شهور عدة.