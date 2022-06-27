الصحة العراقية تتوقع موجات جديدة من وباء كورونا: الإصابات الجديدة لغير الملقحين

شفق نيوز/ توقعت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، ظهور موجات جديدة لفيروس كورونا، مشددة على ظهور تلقي اللقاحات المضادة للمرض.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تتوقع ظهور موجات وبائية جديدة لفيروس كورونا وتسجيل الكثير من الإصابات.

وأرجعت ذلك إلى عدم تلقي اللقاح والتهاون بالإجراءات الوقائية، مما تسبب بارتفاع معدل الإصابات بكورونا"، مشيرة إلى ان "الاصابات التي سجلت، الكثير منها للفئات غير الملقحة".

وبعد أن سجلت وزارة الصحة أعداداً منخفضة للإصابات اليومية بفيروس كورونا حتى أواخر الشهر الماضي لتصل إلى ما دون 100 إصابة ومن دون وفيات، قفز معدل الإصابات خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري إلى المئات وتجاوز خلال الأسبوع الجاري الألف إصابة يومياً.