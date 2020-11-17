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الصحة العراقية تتوقع ارتفاع معدل الاصابات بكورونا خلال الاسابيع المقبلة

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T14:05:40+0000
الصحة العراقية تتوقع ارتفاع معدل الاصابات بكورونا خلال الاسابيع المقبلة

شفق نيوز/ توقعت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء إزدياد نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة مع انخفاض معدل درجات الحرارة، موجهة بالاغلاق الفوري للمرافق غير الملتزمة بالتعليمات والتدابير الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها "شهدت خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الاجراءات الوقائية جملة وتفصيلا، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية الى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرا على حياتهم".

واضاف البيان ان "الوباء مستمر بالانتشار في بلدنا ودول الجوار والمواقف اليومية لنسب الاصابة و اعداد الوفيات والحالات الحرجة شاهد على ذلك بسبب الاستهانة و التهاون بالاجراءات الوقائية، علما أن كل المعطيات العلمية تنبأ بزيادة كبيرة في الاصابات خلال الاسابيع القادمة نتيجة لإنخفاض درجات الحرارة وهذا من شأنه ان يؤدي الى زيادة الوفيات".

و وجهت الوزارة كما في البيان الفرق الصحية الرقابية "بتكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الاجراءات الوقائية تنفيذا للمادة ٤٦ من قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١  التي تخول الوزير او من يخوله باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم وغيرها".

ونوه البيان الى ان "فرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين ولاسيما في المناطق ذات معدلات الإصابة العالية"، داعيا "المواطنين للتعاون مع الفرق الصحية التي تعمل على خدمتهم وضمان صحتهم".

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