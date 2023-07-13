الصحة العراقية تتعرف على 27 اسماً من ضحايا مجزرة سبايكر.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، التعرف على اسماء وجبة جديدة من ضحايا مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي عام 2014.

وفي بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، "أعلنت عن اسماء الوجبة السادسة والثلاثين من شهداء سبايكر"، داعية ذويهم إلى "جلب المستمسكات الثبوتية عند الاستلام وحجة او شهادة الوفاة إن كانت صادرة لهم".

وبينت أنه "سيكون استلام جثامين الشهداء اليوم الخميس المصادف 13 تمور 2023 من مركز الطب العدلي العسكري / مستشفى الحسين العسكري في تمام الساعة التاسعة صباحا الكائن في الكرادة بالقرب من المسرح الوطني".

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه وثيقة صادرة عن دائرة الطب العدلي تضم جميع اسماء الوجبة الجديدة الخامسة والثلاثين.

وأعدم تنظيم "داعش" الارهابي رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.