الصحة العراقية تتعرف على أسماء وجبة جديدة من ضحايا مجزرة سبايكر.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، التعرف على اسماء وجبة جديدة من ضحايا مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي عام 2014.

وقالت دائرة الطب العدلي التابعة للوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها "تعرفت على قائمة بأسماء مجموعة من شهداء مجزرة سبايكر البالغ عددهم (20 شهيدا) والذين تم التعرف على هوياتهم من خلال مطابقة الحمض النووي مع ذويهم".

وبينت انه "سيتم تسليم الجثامين اليوم في مقر مركز الطب العدلي العسكري/ مستشفى الحسين العسكري في الكرادة بالقرب من المسرح الوطني في بغداد"، داعية ذويهم "لجلب المستمسكات الثبوتية عند الاستلام و حجة الوفاة أو شهادة الوفاة إن كانت صادرة لهم".

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه وثيقة صادرة عن دائرة الطب العدلي تضم جميع اسماء الوجبة الجديدة الخامسة والثلاثين.

وأعدم تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.