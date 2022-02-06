الصحة العراقية تتسلم شحنة جديدة من لقاح فايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تسلمت صباح اليوم في مطار بغداد الدولي، مليوناً و6 آلاف و200 جرعة من لقاح فايزر، بحضور فريق المراقبة والتقييم من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث يعد ذلك ضمن مهام الاتحاد ضمن عقده مع وزارة الصحة لمراقبة توزيع ونشر لقاحات كورونا.

وبينت أنه تم توزيع اللقاحات على البرادات المخصصة لنقل تلك اللقاحات حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في عموم محافظات العراق بما فيها اقليم كوردستان.