سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية تتسلم شحنة جديدة من لقاح فايزر

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-06T14:18:00+0000
الصحة العراقية تتسلم شحنة جديدة من لقاح فايزر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تسلمت صباح اليوم في مطار بغداد الدولي، مليوناً و6 آلاف و200 جرعة من لقاح فايزر، بحضور فريق المراقبة والتقييم من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، حيث يعد ذلك ضمن مهام الاتحاد ضمن عقده مع وزارة الصحة لمراقبة توزيع ونشر لقاحات كورونا.

وبينت أنه تم توزيع اللقاحات على البرادات المخصصة لنقل تلك اللقاحات حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى  نقاط التلقيح في عموم محافظات العراق بما فيها اقليم كوردستان.

related

الصحة النيابية تحذر من "دلتا الموت": لن يوقفه إلا اللقاح

Date: 2021-06-26 13:56:12
الصحة النيابية تحذر من "دلتا الموت": لن يوقفه إلا اللقاح

عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

Date: 2021-07-30 09:04:43
عشرة ملايين جرعة لقاح خاصة بكورونا إلى العراق

مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر

Date: 2021-10-15 10:21:46
مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. الصحة العراقية تدق ناقوس الخطر

العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بوفيات وإصابات كورونا

Date: 2021-09-11 13:15:14
العراق يسجل انخفاضاً ملحوظاً بوفيات وإصابات كورونا

الصحة العراقية تجدد التحذير من موجة كورونا الرابعة "أمر بديهي ومنطقي وحتمي"

Date: 2021-10-26 10:42:47
الصحة العراقية تجدد التحذير من موجة كورونا الرابعة "أمر بديهي ومنطقي وحتمي"

العراق يعلن شمول أعمار 12 عاماً بلقاح كورونا

Date: 2021-11-01 12:15:48
العراق يعلن شمول أعمار 12 عاماً بلقاح كورونا

وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى العراق

Date: 2021-05-09 10:39:49
وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى العراق

العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 18:27:45
العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا