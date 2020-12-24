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الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-24T14:06:19+0000
الصحة العراقية تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: تزيد إصاباتها بين الأطفال

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التقارير اثبتت إصاباتها تزداد بين الأطفال.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح مصور نشره موقع الوزارة، وتابعته وكالة شفق نيوز إن "التقارير التي وصلتنا تشير إلى أن سلالة كورونا الجديدة تزداد بين الأعمار الصغيرة"، مشيرا إلى أن "وزارته ستكثف تحرياتها للكشف عن أية إصابة بالفيروس الجديد".

وتابع أن "الوزارة ستشرع بحملات صحية في المدارس الابتدائية والمتوسطة للكشف المبكر عن الإصابات".

وحذرت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين (21 من الشهر الجاري) من خطورة تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا في العراق، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بإجراء الوقاية من الفيروس.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت أول امس الثلاثاء حظر الرحلات الجوية مع عدد من الدول ظهرت فيها سلالة جديدة من الفيروس المستجد.

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