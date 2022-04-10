الصحة العراقية تباشر بتملك أراضي 250 مستشفى وتعد بتشييد مدينة طبية شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة وكالة، هاني العقابي، يوم الأحد، عن تحويل ملكية الأراضي المشيدة عليها مستشفيات حكومية إلى وزارته، مشيرا إلى ان الصحة لا تمتلك أراضٍ واسعة تتسع لبناء مستشفى.

وقال العقابي لوكالة شفق نيوز، ان "اراضي المستشفيات أغلبها غير مملوكة لوزارة الصحة، وإنما تعود ملكيتها الى امانة بغداد والوزارات الاخرى، لذلك الوزارة في بعض الأحيان لا تستطيع إضافة بناء أو تأهيل مستشفياتها".

واشار الى ان "مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحويل ملكية أراضي أكثر من 250 مستشفى من الوزارات المذكورة إلى وزارة الصحة من دون بدل مالي"، مؤكداً أن "وزارة الصحة لا تمتلك أراضٍ واسعة في مدينة الصدر أو الرصافة".

ولفت إلى أن "هناك أرض تبلغ مساحتها نحو 16 دونماً تابعة لوزارة الصناعة والمعادن في منطقة الاورفلي بمدينة الصدر، كانت في السابق معمل السكائر، وتم تشييد مستشفى العطاء على جزء من هذه الأرض".

وبين العقابي ان "مجلس الوزراء وبدعم من رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وبموافقة وزير الصناعة، تم تحويل ملكية أرض الاورفلي إلى وزارة الصحة، ولدينا مخطط لبناء مدينة طبية متكاملة تضم مركزاً متكاملاً للسرطان، ومستشفى بسعة 100 سرير للنساء والأطفال".

يشار إلى أن عدد المستشفيات الحكومية والأهلية في العراق لا تتناسب مع حجم سكانه، وبالأخص المستشفيات العامة التي تستقبل مختلف الحالات المرضية والطارئة.