الصحة العراقية بشأن انتشار الإنفلونزا: أعراضها مشابهة لإصابات كورونا

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، على انتشار الانفلونزا بين افراد المجتمع العراقي خلال هذا الوقت.

وقالت ربى فلاح حسن من اعلام وزارة الصحة، لوكالة شفق نيوز، ان "الانفلونزا بصورة عامة هي عدوى فيروسية، وكل الفئات تكون معرضة للإصابة من الصغير حتى الكبير ولا توجد أي فئة تختصر عليها هذه العدوى"، موضحة أن "الامراض الانتقالية والتنفسية تكثر خلال فصل الشتاء، خصوصاً مع الأجواء الباردة، فتكون بيئة ملائمة لنشاط الفيروسات، حيث تعد هذه الأنفلونزا موسمية".

وبينت حسن انه "من أعراض الانفلونزا الموسمية السعال والرشح وارتفاع بدرجات الحرارة والصدام والالام في الاعظام والمفاصل، وممكن ان تتشابه اعراضها مع اعراض فيروس كورونا، خصوصاً ان العراق مستمر بتسجيل الإصابات بفيروس كورونا لغاية يومنا هذا، ولهذا يمكن أن تكون الإصابات الحالية المنتشرة هي الأنفلونزا الموسمية أو كورونا".

وأضافت ان "الوقاية من الإنفلونزا المنتشرة حالياً تكون من خلال النظافة الشخصية وتقوية المناعة من خلال الأكلات التي تحتوي على الفيتامينات وأن يكون الأكل صحيا، كما أن ارتداء الكمامة أمر ضروري، ليس فقط للحماية من فيروس كورونا، بل أيضا هي تحمي من الأنفلونزا الموسمية، وأخذ اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا والابتعاد عن الأماكن المزدحمة المغلقة، فهذا يقلل أيضا من احتمالية الإصابة بالأنفلونزا الموسمية أو كورونا".

ومنذ دخول فصل الشتاء تنتشر الانفلونزا بشكل لافت بين مختلف الفئات في العراق.