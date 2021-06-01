الصحة العراقية بشأن "الفطر الأسود": ليس من الأمراض الوبائية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن مرض "الفطر الأسود" ليس من الأمراض الوبائية، فيما بينت ان هذا المرض كان موجودا قبل انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز؛ ان "مرض الفطر الأسود، هو مرض فطري نادر جدا، ولا ينتقل من شخص لاخر يعني لا يشكل مرضا وبائيا"، مبينة أن هذا العفن عادة يأتي من التربة والاسمدة وغير الملتزمين بالنظافة الشخصية، وهو ضعيف لا ينشط عند الاشخاص ذوي المناعة الجيدة ويبقى كمتطفل لا ضرر منه، وهو يصيب ذوي المناعة المنخفضة كمرضى السكري والذين يتعاطون الستيرويد لفترات طويلة أو مثبطات المناعة".

وأضاف فلاح؛ أن "مرض الفطر الأسود، كان موجود قبل انتشار وباء فيروس كورونا، وأصحاب الامراض المزمنة مثل مرضى السكري غير مسيطر عليه هم أكثر عرضة للإصابات الفطرية من غيرهم وأصحاب المناعة الضعيفة وغيرها من مثبطات المناعة التي تؤدي إلى ضعف المناعة".

وأكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة العراقية ان "هذا المرض نادر الحدوث ولا يشكل جائحة وبائية".

وكان مصدر طبي، ابلغ وكالة شفق نيوز أمس الاثنين، بتسجيل أول وفاة رسميا بمرض بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والوفاة المسجلة هي الأولى أيضاً على مستوى العراق.

والفطر الأسود هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند الأسبوع الماضي أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت 8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

لذلك ربط البعض المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم كما ينتشر وباء كورونا.

ويقول المختصون إن الفطر الأسود يتمكن ممن يعانون فقدان أو نقص المناعة.

وتكون مناعة المصابين بفيروس كورونا ضعيفة إذ ينهك الأنظمة الدفاعية للجسم مما يسهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم، مثل الفطر الأسود.