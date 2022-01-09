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الصحة العراقية: انذار بموجة وبائية جديدة قد تكون الأقسى

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-09T18:06:58+0000
الصحة العراقية: انذار بموجة وبائية جديدة قد تكون الأقسى

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، من موجة وبائية جديدة قد تكون الأقسى من سابقاتها، داعية المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان عاجل ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الخبراء والمختصون في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع، مبينة أنه لوحظ في العراق التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون اقسى من الموجات السابقة.

 واضافت أنه من حرصنا على سلامة وصحة ابناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة الى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، إضافةً الى الاسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير باعداد الداخلين الى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.

ودعت الوزارة، كافة وسائل الاعلام والوزارات الساندة الى التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية على تلقي اللقاح.

كما اشادت الوزارة، بجهود وتضحيات الجيش الأبيض في مواجهة الوباء، وقدمت شكرها الى الجهات الداعمة.

 

 

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