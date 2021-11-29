الصحة العراقية: اللقاح يقلل الوفيات ولا يمنع الإصابة بمتحور كورونا

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، الأثنين، عدم تسجيل أي اصابة جديدة من متحور فيروس كورونا "أومكيرون"، فيما لفتت إلى إن اللقاح يقلل الوفيات ولا يمنع الإصابة بالمتحور.

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاح الموجود يعمل على أغلب متحولات فيروس كورونا"، مشيرة إلى إن "اللقاح يقلل من خطر الوفيات وشدة الإصابة ولا يمنع الإصابة من متحور كورونا".

وأضافت، أنه "لا توجد أي دراسة أو اثبات علمي بأن اللقاح مقاوم لسلالة كورونا الجديدة أو ما يطلق عليه أومكيرون"، مبينة أن "جميع اللقاحات تعمل على أغلب السلالات الجديدة".

وأشارت حسن، إلى أن "وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات وقائية لمنع دخول الموجة الجديدة للفيروس كورونا ومنع ظهورها في البلاد".

وبينت عضو الفريق الاعلامي للوزارة، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستعقد اجتماعاً بشان مستجدات جائحة كورونا والوضع الوبائي واتخاذ إجراءات بما يخص الجائحة".

وتقول تقارير صحفية، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) يواصل انتشاره في مختلف أرجاء العالم، ومن المحتمل أن يكون شديد العدوى لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.