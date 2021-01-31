الصحة العراقية: العودة للحظر الشامل أمر متوقع في أي لحظة

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، عن إمكانية العودة للحظر الشامل في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتسجيل زيادة في الاصابات بفيروس كورونا.

وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزارة باشرت بتنفيذ حملة كبيرة في جميع المحافظات لمتابعة الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقيام بمسحات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

وعن إمكانية العودة إلى الحظر الشامل، بين البدر؛ أن وزير الصحة أكد انه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الطبية من قبل المواطنين، سيتم اللجوء إلى فرض شامل لحظر التجول، لافتا إلى أن تطبيق الحظر الشامل أمر ممكن ومتوقع في أي لحظة.