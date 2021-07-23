الصحة العراقية: السلالة الجديدة لكورونا اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال

شفق نيوز/ أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة المكلف بادارة الوزارة الدكتور هاني العقابي يوم الجمعة أن السلالة الجديدة المتفشية في العراق أكثر إنتشاراً بين فئتي الشباب والأطفال داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجراها صباح اليوم لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد.

ونوه العقابي وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة إلى خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في اعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا ان السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال.

كما وجدد الوكيل الفني لوزارة الصحة دعوته للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضروة اخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والاعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها .

وتابع العقابي خلال زيارته المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وموقف الاوكسجين في المستشفى والحالات المرضية من خلال تفقده المرضى الراقدين

وأكد على توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال ايام الدوام والعطل وعيد الاضحى المبارك لتقديم افضل الخدمات وعلى مدار الساعة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد وجهت، يوم الاثنين، نداء الى المواطنين، ووصفت الوضع الوبائي في البلاد بأنه "خطير جداً"، مشيرة الى أن اعراض الموجة الثالثة لاتحتمل واعداد الوفيات بارتفاع مستمر.