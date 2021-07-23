سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العراقية: السلالة الجديدة لكورونا اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-23T10:46:51+0000
الصحة العراقية: السلالة الجديدة لكورونا اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال

شفق نيوز/ أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة المكلف بادارة الوزارة الدكتور هاني العقابي يوم الجمعة أن السلالة الجديدة المتفشية في العراق أكثر إنتشاراً بين فئتي الشباب والأطفال داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجراها صباح اليوم لمستشفى دار السلام المخصص للعناية بالمصابين بفيروس كورونا في بغداد.

ونوه العقابي وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة إلى خطورة الموقف الوبائي في البلد بعد الزيادة الكبيرة في اعداد الإصابات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى، مؤكدا ان السلالة الجديدة اكثر انتشارا بين الشباب والاطفال.

كما وجدد الوكيل الفني لوزارة الصحة دعوته للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتعقيم اليدين وضروة اخذ اللقاحات المتوفرة والمنتشرة في المنافذ التلقيحية في بغداد والمحافظات والمفتوحة طيلة ايام العطل والاعياد والمناسبات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على صحتهم سلامتهم ولأجل عودة الحياة الى طبيعتها .

وتابع العقابي خلال زيارته المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وموقف الاوكسجين في المستشفى والحالات المرضية من خلال تفقده المرضى الراقدين

وأكد على توفير كل المستلزمات الطبية والصحية لاستقبال الحالات الطارئة خلال ايام الدوام والعطل وعيد الاضحى المبارك لتقديم افضل الخدمات وعلى مدار الساعة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد وجهت، يوم الاثنين، نداء الى المواطنين، ووصفت الوضع الوبائي في البلاد بأنه "خطير جداً"، مشيرة الى أن اعراض الموجة الثالثة لاتحتمل واعداد الوفيات بارتفاع مستمر.

 

related

العراق يعلن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا احداها بالنرويج

Date: 2020-03-28 12:42:54
العراق يعلن تسجيل 48 حالة اصابة جديدة وثلاث وفيات بكورونا احداها بالنرويج

العراق يؤكد وفاة حالة جديدة لستيني بفروس كورونا واخضاع اسرته للحجر

Date: 2020-03-11 09:56:07
العراق يؤكد وفاة حالة جديدة لستيني بفروس كورونا واخضاع اسرته للحجر

إصابات كورونا تواصل الصعود بالعراق وتتخطى حاجز الألفين

Date: 2021-02-10 11:35:14
إصابات كورونا تواصل الصعود بالعراق وتتخطى حاجز الألفين

كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

Date: 2020-08-03 12:26:48
كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

ارتفاع معدل الوفيات بكورونا في العراق

Date: 2020-03-08 17:36:32
ارتفاع معدل الوفيات بكورونا في العراق

كورونا.. 57 وفاة و4724 إصابة جديدة في العراق

Date: 2020-09-22 14:32:38
كورونا.. 57 وفاة و4724 إصابة جديدة في العراق

العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

Date: 2021-01-30 11:41:30
العراق يسجل 775 اصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

كورونا العراق.. 50 وفاة و4493 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2020-10-01 14:20:58
كورونا العراق.. 50 وفاة و4493 إصابة جديدة في يوم واحد