الصحة العراقية: استقطاع 5 آلاف ضمان صحي لكل 500 الف دينار من راتب الموظف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، استقطاع 1% من راتب الموظفين بواقع 5 الاف دينار لكل 500 الف دينار من رواتب الموظفين، مبينةً أن تسديد أجور العملية في الاجنحة الخاصة يكون 10% والمستشفيات الاهلية 25%.

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الدكتور إيهاب عبد الكريم في بيان اليوم، إن "الاستقطاع للضمان الصحي من رواتب الموظفين يبدأ من تموز المقبل انطلاق خدمة الضمان"، موضحا ان "الاستقطاع يكون بواقع 1% من راتب الموظف المشترك بالضمان وتكون بنسبة 5 الاف دينار لكل 500 الف من راتب الموظف".

وأفاد أن "الموظف المشترك بخدمة الضمان الصحي يدفع أجور الخدمة الصحية المقدمة له في الاجنحة الخاصة من المستشفيات الحكومية بواقع 10% فقط فيما تبلغ اجرة الخدمة الصحية من العمليات او غيرها في المستشفيات الحكومية بواقع 25% من أجرتها".

وتابع عبد الكريم بالقول ان "الضمان الصحي يشمل المتقاعدين والمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية بنسب معينة حددتها وزارة العمل فضلا عن خطة مستقبلية لشمول المواطنين والعاملين في القطاع الخاص"، لافتاً إلى ان "الضمان يشمل زوجة الموظف وأولاده واخواته غير المتزوجات والأرامل والمطلقات والأم والأب في حال لم يمتلكون راتباً".

وأطلقت وزارة الصحة العراقية، في مطلع العام 2023، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، مؤكدة عزم الحكومة على تنفيذه.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي عقده في حينها، حول إطلاق استمارة الضمان الصحي، إن "300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم في قانون الضمان الصحي خلال العام الجاري"، مشيراً الى ان "الضمان الصحي يتحمل جميع تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذا اول مرة يحدث في العراق".

وتابع، ان "الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري".

واوضح الحسناوي، "في العام 2023 يكون التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي"، مضيفاً "سنبدأ مع انطلاق العام الجديد بإطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل".

وأشار وزير الصحة إلى أن "الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري"، لافتا إلى أن "قانون الضمان الصحي سيتكفل بنسبة 75 بالمئة من تكاليف إجراء العمليات للمسجلين فيه".