الصحة العراقية: ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء فيه، "ارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية إلى 26 إصابة مؤكدة، وتسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك، ليكون مجموع الوفيات 4 منذ بداية العام الحالي".

وأمس الأربعاء، أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، بتسجيل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية، فضلاً عن تسجيل حالة إصابة لفتاة تعمل في مختبر.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.