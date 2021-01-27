الصحة العالمية: سلالات كورونا جديدة تنتشر شرق المتوسط

شفق نيوز/ قال مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور ريتشارد برينان، إن هناك 3 سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ظهرت في 10 دول في دول شرق المتوسط.

وأضاف ببرينان، خلال مؤتمر للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط يوم الأربعاء، أن مبادرة "كوفاكس" تضمن التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه مع حلول شهر فبراير / شباط المقبل، ستوفر المبادرة 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس ستكون الجرعات مؤمنة للجميع، وسيكون الجميع قد حصل عليها.

وأوضحت أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، سيكون قد تم توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في مبادرة كوفاكس.

ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، أن "جميع لقاحات فيروس كورونا آمنة ولا خوف منها"، منوهًا بأنه "تم توجيه الشركات لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة، حيث إن العديد من الشركات حصلت على موافقات طارئة لإنتاج اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا".

وأضاف المنظري أن "هناك تطعيمات جديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة، وأنه يوجد كميات مناسبة من اللقاحات، لدول إقليم شرق المتوسط، حيث بلغ عدد المختبرات حوالي 450 مختبرًا، إلى جانب تعزيز الرعايات المركزة ومكافحة العدوى".