سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة العالمية تؤشر تراجعاً في تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-28T13:32:59+0000
الصحة العالمية تؤشر تراجعاً في تفشي كورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تراجعت لليوم الثاني على التوالي إلى ما تحت 470 ألفا، أي أدنى مستوى منذ أواخر العام الماضي.

وسجلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال يوم أمس الخميس 468808 إصابات مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 418103 إصابات الأربعاء (ما يمثل أدنى حصيلة منذ 27 أكتوبر عندما تم رصد 400506 إصابات).

وسجلت المنظمة لآخر مرة أقل من 470 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في 29 ديسمبر (460521 إصابة).

ويأتي ذلك على خلفية تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس التاجي بشكل ملموس في الأيام الأخيرة مقارنة مع معدلات الأسابيع الأخيرة في عدد من الدول، منها الهند وإيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، فيما لا تزال العدوى تتفشى بوتائر قياسية في البرازيل وإسبانيا وإندونيسيا والإمارات وماليزيا.

وبشكل عام سجلت منظمة الصحة العالمية منذ بداية الجائحة 99 مليونا و864391 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها مليونان و149700 حالة وفاة.

related

العراق يسجل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-25 11:29:41
العراق يسجل اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا يتسلل لقائد حرس الحدود العراقي

Date: 2020-09-09 19:30:55
كورونا يتسلل لقائد حرس الحدود العراقي

كركوك تواجه كورونا ب11 قراراً جديداً

Date: 2020-12-27 17:34:09
كركوك تواجه كورونا ب11 قراراً جديداً

اصابة الفنانة العراقية اسيا كمال بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 18:46:40
اصابة الفنانة العراقية اسيا كمال بفيروس كورونا

اغلاق محافظة النجف بالكامل لمدة اسبوع

Date: 2020-03-09 20:50:43
اغلاق محافظة النجف بالكامل لمدة اسبوع

بغداد تسجل اربع اصابات جديدة بكورونا لأشخاص لامسوا مصابين

Date: 2020-03-20 10:06:19
بغداد تسجل اربع اصابات جديدة بكورونا لأشخاص لامسوا مصابين

محافظة عراقية تغلق مستشفى وتخصصه لمرضى الكورونا فقط

Date: 2020-02-22 12:39:56
محافظة عراقية تغلق مستشفى وتخصصه لمرضى الكورونا فقط

الصحة العالمية لا تعلم إجابة سؤال مخيف بشأن كورونا

Date: 2020-02-15 21:12:17
الصحة العالمية لا تعلم إجابة سؤال مخيف بشأن كورونا