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الصحة العالمية توضح حقيقة قرب دخول العراق مرحلة وباء كورونا الكامل

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-04T18:42:57+0000
الصحة العالمية توضح حقيقة قرب دخول العراق مرحلة وباء كورونا الكامل

شفق نيوز/ أوضحت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله حول قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل لفيروس كورونا.

ونقلت وزارة الصحة العراقية ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، ادهم اسماعيل قوله، إن "المنظمة تنفي ما نشرته بعض وكالات الانباء المختلفة عن قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل للبلاد".

وأضاف أن "العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس و مسيطر عليه تماما من الوزارة و الدولة".

وتابع اسماعيل أن "المنظمة تهيب بوسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينسب لها من تصريحات من شأنها اثارة الرعب بين افراد الشعب العراقي".

ونقلت وسائل إعلام عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، ادهم اسماعيل تحذيره من "تزايد محتمل لأعداد المصابين خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار التجمعات، وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، مشيرا إلى أن زيارة الأماكن الدينية، وقرب دخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك ضغط أكبر على المستشفيات لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية في حال تضاعفت أعداد الإصابات المسجلة حاليا.

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