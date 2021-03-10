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الصحة العالمية تكشف موعد وصول جرعات لقاح كورونا للعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-10T13:10:32+0000
الصحة العالمية تكشف موعد وصول جرعات لقاح كورونا للعراق

شفق نيوز/ كشف مدير عام منظمة الصحة العراقية تيدروس أدهانوم غبريسوس، الأربعاء، عن موعد وصول جرعات لقاحات كورونا إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان فإن ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية وقدم شكره لجُهود المنظمة في توجيه الدول للحد من انتشار جائحة (COVID-19).

من جانبه، أكّد مدير عام المنظمة قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة (568000) جرعة، مبيناً أنها ستشحن إلى العراق في 2021/3/15، والوجبة الثانية والبالغ عددها (1,157,000) جرعة ستشحن في 2021/4/15، وستشحن باقي الجرعات التي اشتراها العراق والبالغ عددها 16 مليون جرعة تباعاً.

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