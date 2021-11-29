"الصحة العالمية": تقييم الخطر العالمي المتعلق بـ"أوميكرون" مرتفع للغاية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن احتمال زيادة انتشار السلالة الجديدة من فيروس ”كورونا“ المستجد، ”المتحور أوميكرون“، على المستوى العالمي، ”مرتفع للغاية“، حيث إن للمتحور ”أوميكرون“ عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في بيان لها: ”قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا – كوفيد-19 – اعتمادًا على خصائص المتحور أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، لكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس“.

وأضافت: ”ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة المتحور أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة لدى الإنسان، فمن المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد، وإن كان بنسبة محدودة“.

وحثت المنظمة العالمية ”الدول الـ 194 الأعضاء بها، على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات مضادة لـ كورونا، وعلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشٍ للمتحور أوميكرون“.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية ”الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب“.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، في بيان، أمس الأحد، أن اختبارات ”بي سي آر – PCR، لا تزال فعالة لناحية الكشف عن المتحور الجديد، أوميكرون“، مشيرة إلى أن ”هناك دراسات جارية من أجل قياس مدى فاعلية الأدوات الأخرى المستخدمة لتشخيص الإصابة بالمرض“.

وأودت جائحة ”كوفيد-19“ بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ نهاية 2019، فيما تأكدت إصابة 260,448,580 شخصًا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وتأخذ منظمة الصحة العالمية، بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، مع الأخذ بالاعتبار أيضا أن تكون حصيلة الوباء أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسميا.

وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة، رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحور ”دلتا“.