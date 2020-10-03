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الصحة العالمية تعلن دخول العراق المرحلة الثالثة لفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-03T04:52:26+0000
الصحة العالمية تعلن دخول العراق المرحلة الثالثة لفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية ان العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرة من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل ، إن مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي؛ مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية، وفق ما نقلته جريدة "الصباح" شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.

واوضح أن بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه،  وأوضح ان "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50 بالمئة من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عاملاً مقلقاً.

واردف اسماعيل يالقول ان "العراق دخل حالياً في مرحلة "التفشي المجتمعي" وهي تمثل المرحلة الثالثة اما المرحلة الرابعة فستكون فيها البلاد موبوءة بشكل كامل، الأمر الذي يتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالاغلاق التام والعزل الكامل".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة؛ جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما  ان الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.

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