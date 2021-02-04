الصحة العالمية تعلق حول إمكانية إنتشار فيروس "نيباه" القاتل في العراق

شفق نيوز/ اعتبرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس ان بيئة العراق ليست حاضة لفيروس قاتل تنقله الخفافيش يدعى "نيباه" التي بدأت مخاوف العالم تزداد بشأن انتشاره.

ونقلت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الخميس عن رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاتت، قوله: ان “فيروس نيباه ليس جديدا، فقد ظهر اولا في ماليزيا عام 1999 حيث ظهرت اعراضه عند المزارعين الذين يتعاملون مع الخنازير، بعدها اختفى المرض، وظهر في بنغلادش والهند عند بعض الناس الذين يتناولون اغذية ملوثة ببعض افراز الخفافيش".

واضاف ان "المرض ينتقل بشكل اساس من الحيوان الى الانسان، مع وجود بعض الانتقالات من انسان الى آخر، كما ان البيئة الحاضنة لهذا المرض هي خفاش الفاكهة، والتواصل مابين الانسان والخنازير، بينما اكد ان البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة للفيروس".

ويسبب الفيروس بشكل اساس التهاب الدماغ، وقد يكون قاتلا لكن ليس كل الاشخاص المصابين به، يكونون عرضة للاصابة بالتهاب الدماغ.