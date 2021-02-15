الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

شفق نيوز/ صرحت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت منذ أيام، خلال مؤتمر صحفي، باستخدام لقاح "استرازينكا" على نطاق واسع حتى بالنسبة لمن هم فوق سن 65 عامًا، وذلك فى أعقاب مناقشات استمرت ليومين حول تقييم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه بالنسبة للحوامل، فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفيروس كورونا، لذلك فقد ثبت من البيانات المتوفرة لدينا فعالية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح".