الصحة العالمية تصدر 4 وصايا الى المسلمين في عيد الفطر

شفق نيوز/ أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، توجيهات ووصايا الى المسلمين بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقالت المنظمة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نتمنى لكم عيد فطر سعيد وآمن"، مخاطبة المسلمين "استمتع بالشعائر الدينية بأمان خلال العيد".

وأجملت المنظمة أربع وصايا للحماية من فيروس كورونا، جاء فيها، " توضأ في المنزل متى أمكن ذلك، اختر مسجد جيد التهوية، استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك، حافظ على التباعد البدني".

وختمت الكنظمة بيانها بهاشتاك احم نفسك من #كوفيد_19 ، و#عيد_مبارك.

وسمحت اغلب الدول الاسلامية بينها العراق هذا العام باقامة صلاة العيد بالمساجد، والتي غابت خلال العامين الماضيين بسبب اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.