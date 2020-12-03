سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الصحة العالمية تزف البشرى: لقاحات كورونا ستغير "قواعد اللعبة"

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-03T14:50:12+0000
الصحة العالمية تزف البشرى: لقاحات كورونا ستغير "قواعد اللعبة"

أبدى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا، قائلا في إفادة صحفية، الخميس، إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".

وتوقع كلوغ أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

لكن  كلوغ قال أيضا إنه يجب على الناس أن يظلوا حذرين وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية.

وصرح بأنه "لا يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره".

والأربعاء، أجازت بريطانيا لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية في بلاده على اللقاح بوصفها انتصارا عالميا على الرغم من أنه أقر بالتحديات اللوجيستية، التي ينطوي عليها تطعيم سكان بلد، عددهم نحو 67 مليون نسمة.

وتفحص هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح فايزر، لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.

ونقلت "رويترز" عن منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تلقيها بيانات من "فايزر" و"بيونتيك" بخصوص اللقاح، وإنها تراجعها من أجل "إدراج محتمل للاستخدام الطارئ"، وهو معيار مرجعي للدول، لإجازة استخدامه لمواطنيها.

related

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

Date: 2020-10-06 16:36:21
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

لقاح كورونا.. الدول الغنية تترك الفقيرة لمصير مجهول

Date: 2020-08-28 15:13:06
لقاح كورونا.. الدول الغنية تترك الفقيرة لمصير مجهول

نبأ سار من "فايزر" بشأن فعالية لقاح كورونا

Date: 2020-11-18 14:12:45
نبأ سار من "فايزر" بشأن فعالية لقاح كورونا

3 مليارات شخص قد يحرمون من لقاح كورونا.. مَن هم؟

Date: 2020-10-19 16:14:57
3 مليارات شخص قد يحرمون من لقاح كورونا.. مَن هم؟

الصحة العالمية تنتظر "معجزة" لإيقاف انتشار كورونا في العراق

Date: 2020-03-23 12:25:54
الصحة العالمية تنتظر "معجزة" لإيقاف انتشار كورونا في العراق

تحذير جديد من الصحة العالمية للعراق

Date: 2020-11-18 09:19:38
تحذير جديد من الصحة العالمية للعراق

متى سيصبح لقاح "فايزر" جاهزا للاستخدام؟

Date: 2020-11-14 15:26:45
متى سيصبح لقاح "فايزر" جاهزا للاستخدام؟

الصحة العالمية تطرح حلا للحد من ارتفاع معدل الاصابات بكورونا في العراق

Date: 2020-05-16 07:58:15
الصحة العالمية تطرح حلا للحد من ارتفاع معدل الاصابات بكورونا في العراق