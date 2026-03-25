الصحة العالمية تدين "قصف الأنبار": المنشآت الصحية ليست أهدافاً

أدانت منظمة الصحة العالمية في العراق، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مرفق صحي في الحبانية بمحافظة الأنبار، مؤكدة أن المنشآت الصحية والعاملون الصحيون ليسوا أهدافاً.

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضربة جوية استهدفت مرفقاً صحياً في الحبانية بمحافظة الأنبار".

وأشارت إلى أن "الحادث أسفر، بحسب التقارير، عن وقوع وفيات وإصابات بما في ذلك بين العاملين الصحيين، بعضهم في حالات حرجة، كما أدى إلى تعطل شديد في الخدمات الصحية، مع ورود تقارير تفيد بتدمير المرفق الصحي بالكامل".

وأكدت أن "استهداف الرعاية الصحية أمر غير مقبول. ويجب حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى في جميع الأوقات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان تعرض "مستوصف الحبانية العسكري" و"شعبة أشغال الحبانية" التابعة لآمرية الموقع إلى ضربة جوية أعقبتها "رشقة بمدفع الطائرة"، ما أسفر عن سقوط 7 مقاتلين ضحايا وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

من جانبه، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن من بين الضحايا ضابط برتبة رفيعة يشغل منصب "آمر طبابة مقر الجيش العراقي" مع إصابة ستة عناصر من الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن المقاتلات "المجهولة" ركزت ضرباتها على مقري الطبابة والاستخبارات داخل القاعدة المشتركة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ويُعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يطال القاعدة ذاتها خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث تعرضت الحبانية لقصف مماثل أمس الثلاثاء، أسفر عن سقوط 15 ضحية و14 جريحاً من عناصر الحشد الشعبي، بينهم القيادي البارز "سعد دواي".