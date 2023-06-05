الصحة العالمية تدخل على خط ذي قار- الحمى النزفية وتلاحق "القراد"

شفق نيوز/ قام فريق رفيع المستوى من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بزيارة محافظة ذي قار لمتابعة الواقع الصحي والإجراءات المتبعة، مع تسجيل أعداد إصابات بالحمى النزفية.

وقالت د. ربى فلاح حسن، اعلام وزارة الصحة، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من الزيارة هو للسيطرة على الإصابات بالحمى النزفية والتأكيد على ضرورة تعاون الجهات ذات الصلة كافة لمنع ظاهرة الجزر العشوائي ومكافحة حشرة القراد الناقلة، بالاضافة إلى رش المبيدات الحشرية.

وأضافت أن الفرق التابعة لوزارة الصحة تستمر بتنفيذ جولات رقابية على محلات القصابة لمتابعة مدى التزام الجزارين بالشروط والتعليمات الصحية وتثقيفهم حول أهمية النظافة الشخصية ونظافة المحل والأدوات المستخدمة في ذبح وتقطيع اللحوم للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اواخر ايار مايو، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.