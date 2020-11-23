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الصحة العالمية تخشى من "سحق الفقراء": نحتاج مليارات الدولارات

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-23T18:48:36+0000
الصحة العالمية تخشى من "سحق الفقراء": نحتاج مليارات الدولارات

شفق نيوز/ قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الاثنين، إن "هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا".

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف، أن "ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات".

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس)، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)؛ لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى.

وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.

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