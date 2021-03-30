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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-30T16:06:47+0000
الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن "أمان" لقاحات كورونا بالعراق

شفق نيوز/ رأى مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن، يوم الثلاثاء، أن انحسار وباء كورونا في العراق ممكن إذا استمر المواطنون بأخذ اللقاح.

وقال زويتن في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجرع التي حصل عليها العراق فعالة وآمنة"، مضيفا أن "الفرصة السانحة للقضاء على الوباء تمر عبر اللقاحات".

وتابع أن "التدابير الاحترازية ضد كورونا لم تكن مجدية في كثير من البلدان"، موضحا أن "انخفاض الإصابات وانحسار الوباء في العراق ممكن اذا استمر المواطنون بأخذ اللقاح المتاح مجانا".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في المؤتمر، إن "كل ما اثير حول اللقاحات لا يستند الى مصدر علمي رصين وأن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ورصينة".

وطمأن البدر العراقيين بـ"عدم تسجيل اي أعراض خطيرة او متوسطة لمن تلقى العلاج"، مضيفا "أننا وصلنا إلى المراحل الأخيرة للقضاء على المرض".

وانتقد المتحدث باسم وزارة الصحة "بعض الأشخاص ومن خلال وسائل إعلام محدودة الذين جهارا لعدم مراجعة المؤسسات الصحية وعدم لبس الكمامات وأخيرا لعدم أخذ اللقاحات"، عادا ذلك "امرا خطيرا ومخالفة قانونية على الاشخاص ووسائل الإعلام".

وتابع أن "هذا الظهور الإعلامي شوه برنامج التحصين وأضر بعملية مواجهة كورونا".

من جهته قال مسؤول البرنامج الوطني للتحصين في العراق فراس الموسوي، إنه "لا سبيل للخلاص من كورونا الا بأخذ اللقاح".

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