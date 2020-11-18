تحذير جديد من الصحة العالمية للعراق

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العاليمة في العراق يوم الأربعاء من إزدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد مع حلول فصل الشتاء، وإنخفاض معدل درجات الحرارة

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم إسماعيل مع مدير الصحة في المحافظة الدكتور نزار عصمت على هامش مراسم اختتام دورة للتوعية من مخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه داخل مخيمات دهوك.

وقال الدكتور اسماعيل خلال المؤتمر، إن محافظة دهوك مرت بمرحلة صعبة بعد زيادة ارقام المصابين الا ان الوضع بدأ يتحسن بفضل الخدمات الطبية، وإفتتاح مستشفيات جديدة ودورات للتوعية، متوقعا زيادة الارقام نتيجة انخفاض درجات الحرارة .

واضاف ان المنظمة ستواصل جهودها للتوعية وتقديم الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين حتى تجاوز الازمة .

وتوقعت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال الاسابيع المقبلة مع انخفاض معدل درجات الحرارة، موجهة بالاغلاق الفوري للمرافق غير الملتزمة بالتعليمات والتدابير الوقائية.