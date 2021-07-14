الصحة العالمية تحذر العراق ودولاً أخرى من "عواقب كارثية"

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، من أن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العديد من دول الشرق الأوسط قد تؤدي إلى عواقب كارثية.

وأوضحت في بيان صادر عن مكتبها المسؤول عن منطقة شرق المتوسط، التي تدخل فيها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات لثمانية أسابيع، هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب.

وأضافت المنظمة أن اللوم يوجه إلى عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي و"زيادة تراخي المجتمعات" إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس خاصة نسخة "دلتا".

وأعربت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، عن اسفها من ضعف تعاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية والتأخر في أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى امكانية فرض حظر شامل للتجوال وغلق الحدود لـ"حماية العراقيين من الخطر".

وسجل العراق اليوم الاربعاء، اعداد إصابات ووفيات "غير مسبوقة" بفيروس كورونا، وفق الوبائي اليومي الذي أظهر تسجيل 47 وفاة و9635 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.