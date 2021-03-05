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الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-05T14:35:59+0000
الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

شفق نيوز/ توقعت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، انتهاء جائحة كورونا في العالم بحلول العام 2022.

وذكر رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، أن "المنظمة اليوم بات لديها أدوات وبرامج تشخيص، ولديها لقاح لذلك، من المرجح انتهاء الوباء في وقت مبكر من عام 2022، وهذا لا يعني أن الفيروس سيختفي".

وشدد كلوغ، على ضرورة التضامن الأوروبي، بالقول: "لا يمكنك تطعيم المناطق الغنية، بينما لا يجري تطعيم مناطق أخرى".

وتابع: "من المهم جدا معرفة كيف ومتى سترفع البلدان القيود، محذرا "إذا حدث كل شيء بسرعة كبيرة، فسوف نعود إلى البداية".

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