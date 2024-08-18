الصحة الاتحادية وصندوق إعانة مرضى السرطان في كوردستان يوقعان على برنامج تعاون مشترك

شفق نيوز/ وقّعت وزارة الصحة الاتحادية وصندوق إعانة مرضى السرطان التابع لوزارة صحة إقليم كوردستان، يوم الأحد، على برنامج للتعاون المشترك.

وجرى التوقيع في مقر وزارة الصحة الاتحادية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووقع البرنامج عن وزارة الصحة الاتحادية مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي الدكتور أحمد الطبطبائي وعن وزارة الصحة الكوردستانية رئيس صندوق إعانة مرضى السرطان الدكتور فرست سعيد سعدي.

وتتضمن بنود برنامج التعاون علاج مرضى الاقليم ضمن برنامج الإخلاء والاستقدام الطبي عن طريق إرسال مرضى السرطان وبقية الحالات من قبل اللجنة الطبية المركزية في اربيل الى الجهات المعنية في وزارة الصحة الاتحادية لعرضها على اللجان الطبية المركزية في بغداد.

كما يتضمن البرنامج انضمام المستشفيات والمراكز المختصة في الاقليم لبرنامج الاستقدام الطبي وضرورة التقييد بالمعايير الخاصة بعد اجراء التقييم الاصولي من قبل وزارة الصحة الاتحادية والتنسيق المشترك للتقييم الدوري للمستشفيات والمراكز المشمولة بالبرنامج بالتقييم فضلا عن تنمية الخدمات والمشاركة في فعاليات الاستقدام والاخلاء وتبادل الخبرات واعداد الخطط المستقبلية وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البرنامج وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ بنود البرنامج واعداد تقارير خاصة بالمرضى المعالجين ضمن البرنامج.

وبرنامج التعاون المشترك دخل حيز التنفيذ منذ توقيعه ولمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.