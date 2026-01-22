الصحاف يعلن استئناف إعادة العراقيين من ليبيا بدءا من يوم غد

شفق نيوز- بغداد

أعلن القائم الأعمال في سفارة العراق لدى ليبيا، يوم الخميس، عن استئناف الجهد الجوي لإعادة المهاجرين العراقيين من ليبيا إلى العراق، بدءا من يوم غد الجمعة.

وقال الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تم استئناف الجهد الجوي المخصص لإعادة المهاجرين العراقيين من الأراضي الليبية، ضمن إطار العودة الطوعية إلى ذويهم في العراق".

وأضاف أن "197 مهاجراً عراقياً ينتظرون العودة الطوعية، حيث من المقرر أن تنطلق فجر يوم يوم غد الجمعة، الرحلة الأولى عبر طائرة C130 التابعة للقوة الجوية العراقية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية العراقية نسّقت جهداً وطنياً عالياً مع الجهات المعنية ذات العلاقة، من أجل تنفيذ مسار العودة الطوعية للمهاجرين، وبما يضمن أمنهم وسلامتهم ويوفّر لهم عودة كريمة وآمنة إلى أرض الوطن".

وأكد الصحاف أن "السفارة العراقية في طرابلس تواصل عملها الميداني والإنساني، بالتعاون مع السلطات الليبية والمنظمات ذات الصلة، لمتابعة أوضاع المواطنين العراقيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، انسجاماً مع توجيهات الحكومة العراقية في رعاية مواطنيها في الخارج".

وكان الصحاف، اعلن صباح اليوم الخميس، تأجيل تنفيذ الرحلة المقررة لإعادة المهاجرين العراقيين من ليبيا، لأسباب تتعلق بالحالة الجوية في دولة ليبيا، وأخرى تتصل بجوانب فنية.