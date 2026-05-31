الصحافة في العراق.. إيقاف 5 برامج و18 حظراً إعلامياً خلال 6 أشهر (وثيقة)

رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، خلال فترة تمتد من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 31 أيار/مايو، قرارات صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات تضمنت إجراءات متعددة بحق وسائل إعلام وبرامج وشخصيات إعلامية، عادة ذلك "مفصلة تنتهك الدستور".

وبحسب بيان صدر عن الجمعية اليوم الأحد، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شملت الإجراءات إيقاف 5 برامج تلفزيونية سياسية، وإنذار وسيلتين إعلاميتين عربيتين، وتغريم 3 وسائل إعلام، إضافة إلى 18 قراراً تتعلق بحظر أو منع ظهور شخصيات إعلامية وفق ما يُعرف بـ"لوائح البث".

وأشارت الجمعية إلى وجود ملاحظات بشأن أداء الهيئة، تتعلق بوجود خروقات قانونية ودستورية، على أن تُفصّل في خاتمة تقريرها.

كما لفتت إلى قيام رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة بمنح نفسه صلاحيات إصدار قرارات تتعلق بالحجب والإيقاف والغرامة، وهي صلاحيات لم ترد ضمن الأمر الديواني رقم 65 الخاص بتنظيم عمل الهيئة في عهد الحاكم المدني "بول بريمر".