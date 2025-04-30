"الصحافة الإيطالية" تنبهر بمتحف البصرة الحضاري: سننقل ما رأيناه لشعبنا

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار وتراث البصرة، يوم الأربعاء، عن زيارة الصحفيتين الإيطاليتين روسيلا فابياني وكريستيانا ميسوري، متحف البصرة الحضاري، معبرتين عن انبهارهما بما يضمه المتحف من قطع نادرة.

وقال مدير المفتيشة مصطفى الحصيني لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد حصل على شرح مفصل عن مقتنيات المتحف الموزعة على أربع قاعات للحضارات السومرية والبابلية والآشورية والبصرية والتي تضم آلاف القطع الأثرية التي تشمل حضارات العراق وفتراتها التاريخية".

وأضاف الحصيني، أن "الصحفيتين الايطاليتين عبرتا عن سعادتهما بهذه الزيارة للاطلاع على الحضارات وإعجابهما بالإرث التاريخي المهم إضافة إلى انبهارهما بالتنوع الحضاري الذي لمساه خلال الزيارة مؤكدتين نقل الأمر إلى الشعب الإيطالي والمهتمين عبر تقارير موسعة تُبرز العراق كوجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة".