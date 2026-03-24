"الصجم" تتسبب بأكثر من 60 إصابة خلال عيد الفطر في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد إعلام مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون في بغداد، يوم الثلاثاء، بتسجيل أكثر من 60 إصابة جراء ألعاب "الصچم" ذات الإطلاقات البلاستيكية خلال عطلة عيد الفطر، من بين مئات المراجعين الذين استقبلهم المستشفى.

وقال مدير المستشفى وليد حميد جاسم، في بيان، إن المستشفى استقبل 892 مراجعاً طلباً للخدمات الصحية خلال أيام العيد، مبيناً أن ألعاب "الصجم" تسببت بـ62 إصابة راجعت طوارئ المستشفى طيلة فترة العطلة.

وأوضح أن قسماً من تلك الإصابات كان شديداً وتطلب إجراء تداخل جراحي طارئ للمحافظة على سلامة النظر، فيما اكتفى القسم الآخر بتلقي علاجات دوائية، رغم المناشدات المتكررة التي تطلقها دائرة صحة الرصافة عبر وسائل الإعلام للتحذير من خطورة هذه الألعاب وما تشكله من تهديد على سلامة المواطنين.

وأضاف جاسم أن عدد العمليات الجراحية الطارئة خلال عطلة العيد تجاوز 11 عملية، مشيراً إلى أن المستشفى واصل استقبال المراجعين، ولا سيما الحالات الطارئة، على مدار اليوم بالتزامن مع عطلة العيد.

ودعا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة ألعاب "الصجم" التي تتسبب سنوياً بالعديد من حالات الإصابة، خصوصاً بين الأطفال.