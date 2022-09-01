الصالحي: بعض الوزراء في حكومة الكاظمي يحاولون افتعال المشاكل لكركوك

شفق نيوز/ اتهم عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك أرشد الصالحي، يوم الخميس، وزراء (لم يسمهم) في الحكومة الاتحادية التي يرأسها مصطفى الكاظمي بمحاولة افتعال المشاكل للمحافظة في عدم توفير الوقود والطاقة الكهربائية اللازمة، مطالبا باستثناء المحافظة ونينوى وديالى من اي قرار تصدره الحكومة بشأن ملفي الوقود والطاقة.

وقال الصالحي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ كركوك حول ازمة نقص منتج الكاز وعمل المولدات في المحافظة، إن "الحكومة المحلية تحاول وبكل الجهود تخفيض سعر الاشتراك في كهرباء المولدات الأهلية، لكن لا توجد آذان صاغية لكركوك من قبل وزير النفط والكهرباء ومجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "البعض من الوزراء التنفيذيين في الحكومة الاتحادية يريدون إثارة مشكلة في كركوك لأننا أكثر من مرة بلغناهم بأن كركوك ونينوى وديالى تُعد محافظات حساسة لمحاذاتها لإقليم كوردستان"، مشددا على ضرورة إصدار استثناء لتلك المحافظات لما يخص ملفي الوقود والطاقة.

كما أشار الصالحي إلى أن "تهريب الوقود مستمر في المحافظة من دون حلول واذا توصلت الحكومة الى بعض الحلول فستكون على حساب المواطن الكركوكي".

ومضى بالقول ان الحكومة الاتحادية تكذب على الشعب العراقي عامة وعلى مواطني كركوك ونينوى بشأن البنزين المحسن وهذا معيب وقد حذرناها اكثر من مرة.

وحث الصالحي في مؤتمره وزيري النفط ووزير الكهرباء على زيادة كميات الوقود المجهز للمولدات الاهلية او تقتنين ساعات القطع من على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، محذراً أنه خلاف ذلك فان تصعيدا سيحصل في هذه المناطق.

واختتم النائب مؤتمره الصحفي بدعوته الوزيرين الى زيارة كركوك للاطلاع على وضع المحافظة عن كثب.