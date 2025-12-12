الصابئة يستذكرون تهيئة الأرض للبشر بطهي "الهريسة"

شفق نيوز- بغداد

لعدة ساعات، تعمل مواقد منازل طائفة الصابئة المندائيين لطهي "الهريسة"، حيث خصص اليوم الجمعة، يوما لتهيئة هذه الأكلة ليوم غد، حيث تؤكل صباحا، في مناسبة تجسد مرحلة تهيئة الأرض للبشر خلال عملية الخليقة.

و"الهريسة" لدى المكون الصابئي، تتكون من 7 أنواع من الحبوب وهي (الباقلاء، الحمص، الحبية، اللوبيا، الفاصوليا، العدس، الماش)، حيث تكون "الحبية" هي المكون الرئيسي مع نسبة قليلة من الحبوب الأخرى، وتوضع في قدر كبير مع الماء، وتترك لساعات حتى تجهز.

وحول هذه المناسبة، يقول رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، الشيخ ستار جبار الحلو، لوكالة شفق نيوز، إن "أبو الهريس، هو عملية استذكار لبداية الخلق، عندما أمر الحي العظيم بتهيئة الارض لخلق ادم وحواء، فنزل الملك جبرائيل الرسول، وقام بتهيئة الارض من انهار واسماك وبذور وكل شيء من اجل حياة ادم وحواء".

ويضيف أن "باكورة انتاج الارض، كانت من هذه الحبوب، حيث نعمل لها استذكارا، وهذا الاستذكار يقام بطبخ سبعة انواع من الحبوب، والرقم 7 له رمزية دينية خاصة، ليست فقط لدى ديانة الصابئة المندائية وانما في باقي الديانات"، متابعا "نطبخ هذه السبعة حبوب وتؤكل، وأيضا من خلالها نستذكر من رحلوا من هذا العالم المادي الى عالم الأنوار الخالدة".

وتعد "الهريسة" من أشهر الأكلات في أغلب الديانات، حيث يعمد المكون المسيحي، إلى إعدادها، وخاصة في القرى والأرياف، وبالتحديد في أعياد القديسين.

كما لـ"الهريسة" اهتمام خاص لدى المسلمين الشيعة، حيث تطهى بكميات كبيرة وفي قدور ضخمة على الطرقات العامة، خلال مراسم عاشوراء في شهر محرم، الذي تصادف فيه ذكرى واقعة الطف، وارتبطت بشكل وثيق بتوزيع الثواب، خلال إحياء ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي وأهل بيته في واقعة كربلاء.

وتعد الصابئة من الديانات التوحيدية القديمة، ونبيها يحيى بن زكريا، وهي كذلك من أقدم الديانات الرافدينية، ويتحدث أتباعها اللغة الآرامية التي تعود للقرن العاشر قبل الميلاد، وهي ذات اللغة المستخدمة في كتابهم المقدس "الكنزا ربا".

ويعد التعميد بمياه النهر، من أهم وأبرز طقوس المندائيين في هذا العيد، حيث يؤكد الحلو أن "المندائي ينزل لمياه النهر بإشراف رجل دين من الطائفة وصفته الدينية (الترميذا)، حيث يتم ارتداء ملابس قطنية بيضاء، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، على حد سواء، تعرف بـ(الرستة)، مع قراءة أجزاء من كتاب كنزا ربا، وهو الكتاب المقدس لدى الطائفة".

ويتبع المندائيون تعاليم الكتاب المقدس "كنزا ربا" ويعني "الكنز الكبير" باللغة العربية، ويحتوي على صحف النبي آدم، ويتضمن في أول جزء منه تفاصيل التكوين وتعاليم الحي الأزلي والصراع بين الخير والشر، فيما يتناول الجزء الثاني شؤون النفس بعد وفاتها ورحلتها من الجسد إلى عالم النور وما يلحقها من عقاب وثواب.

وتعرض أبناء الديانة في العراق، إلى الكثير من التحديات التي دفعت أغلبهم إلى الهجرة لخارج العراق أو ترك مدن الجنوب والتوجه لإقليم كوردستان، حيث استقبلت أربيل الآلاف من أبناء الديانة وفتح لهم معبداً هناك، ليمارسوا طقوسهم فيه، فضلاً عن احتضانها المئات من صاغة الذهب، وهي المهنة الأساسية لأبناء الديانة.

وينتشر أبناء الديانة، وبسبب موجات الهجرة التي بدأت منذ أواخر تسيعينيات القرن الماضي، في دول مثل السويد وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة، وهناك بنوا معابدهم "المندي" وحصلوا على رخصة رسمية لممارسة طقوسهم وتلبية احتياجاتهم كافة من قبل تلك الدول.