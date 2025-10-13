الصابئة يبدأون بـ"دك الفل" استذكاراً لرحلة "جبرائيل" للأرض

شفق نيوز- بغداد

يحيي أبناء الصابئة المندائيون، مساء اليوم الثلاثاء، مناسبة "دك الفل"، وهي إحدى الأيام المرتبطة بالخليقة، حيث ترمز إلى رحلة "جبرائيل" إلى الارض، قبيل خلق آدم وحواء، وتخليداً لرحلة الملاك، يصنعون كرات "التمر والسمسم".

وتمثل هذه الكرات، وفق معتقدات الديانة، الغذاء الروحي للملاك في رحلته من السماء للأرض، والتي كان هدفها تقييد الشر.

وتعد الصابئة من الديانات التوحيدية القديمة، ونبيها يحيى بن زكريا، وهي كذلك من أقدم الديانات الرافدينية، ويتحدث أتباعها اللغة الآرامية التي تعود للقرن العاشر قبل الميلاد، وهي ذات اللغة المستخدمة في كتابهم المقدس "الكنزا ربا".

ويصنع الصابئة كرات التمر والسمسم، ومن ثم يقومون بتوزيعها على الناس، كما يؤكد رئيس الديانة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو، الذي شرح: "هذه المناسبة تمثل رحلة الملاك جبرائيل إلى عالم الظلام (الارض)، والغذاء الروحي للملاك، كان التمر والسمسم".

ويوضح في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "السمسم أيضاً يعتبر طارداً للأرواح، فيما تعتبر النخلة في ديانتنا شجرة مباركة".

ويعد التعميد بمياه النهر، من أهم وأبرز طقوس المندائيين في هذا العيد، حيث يؤكد الحلو أن "المندائي ينزل لمياه النهر بإشراف رجل دين من الطائفة وصفته الدينية (الترميذا)، حيث يتم ارتداء ملابس قطنية بيضاء، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، على حد سواء، تعرف بـ(الرستة)، مع قراءة أجزاء من كتاب كنزا ربا، وهو الكتاب المقدس لدى الطائفة".

ويتبع المندائيون تعاليم الكتاب المقدس "كنزا ربا" ويعني "الكنز الكبير" باللغة العربية، ويحتوي على صحف النبي آدم، ويتضمن في أول جزء منه تفاصيل التكوين وتعاليم الحي الأزلي والصراع بين الخير والشر، فيما يتناول الجزء الثاني شؤون النفس بعد وفاتها ورحلتها من الجسد إلى عالم النور وما يلحقها من عقاب وثواب.

وتعرض أبناء الديانة في العراق، إلى الكثير من التحديات التي دفعت أغلبهم إلى الهجرة لخارج العراق أو ترك مدن الجنوب والتوجه لإقليم كوردستان، حيث استقبلت أربيل الآلاف من أبناء الديانة وفتح لهم معبداً هناك، ليمارسوا طقوسهم فيه، فضلاً عن احتضانها المئات من صاغة الذهب، وهي المهنة الأساسية لأبناء الديانة.

وينتشر أبناء الديانة، وبسبب موجات الهجرة التي بدأت منذ أواخر تسيعينيات القرن الماضي، في دول مثل السويد وألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة، وهناك بنوا معابدهم "المندي" وحصلوا على رخصة رسمية لممارسة طقوسهم وتلبية احتياجاتهم كافة من قبل تلك الدول.