الصابئة في العراق ينتقدون بشدة كليب لـ"صلاح البحر" والصاق تهم السحر والشعوذة بهم

شفق نيوز/ انتقد رئيس كتلة الصابئة المندائيين النائب اسامة البدري، يوم السبت، بشدة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو كليب للمغني صلاح البحر، والذي وصفه بأنه "يحتوي على اساءة كبيرة لابناء المكون المندائي والتي تضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية".

وقال البدري في بيان اليوم، ان الديانة المندائية هي احدى الديانات السماوية وان كتابنا المقدس (الكنزا ربا) يحرم اعمال السحر والشعوذة كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة .

واستنكر "بأشد العبارات هذه التصرفات الصبيانية من قبل المدعو صلاح البحر وكاتب الاغنية والتي لا تمثل الفن والثقافة العراقية".

وتابع بالقول "نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الاغنية وندعوا السيد وزير الثقافة ونقابة الفنانين واتحاد الادباء لاتخاذ دورهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الاصيلة ودياناتهم".

وكان المغني الشعبي صلاح البحر قد نشر مؤخرا اغنية له بعنوان "سحر صبي" تطرق فيها الصابئة المندائية مما أثار غضباً واسعاً لدى هذا المكون إلا أن البحر سرعان ما أنزل تسجيل فيديوي على مواقع التواصل الاجتماعي قدم اعتذاره للصابئة عن النص الغنائي والذي قام بحذفه مؤخرا من على شبكة الانترنت وجميع منصات التواصل الاجتماعي.