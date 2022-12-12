الصابئة المندائيون يطلّعون السوداني على مشاكل تعترض واقعهم

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وفداً من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو.

واستمع السوداني إلى شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق، وأشار الوفد إلى بعض المشاكل التي تعترض واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما قدّموا مقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها، بحسب بيان لمكتبه.

وأكد أن العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، وقد منح هذا التنوع والتعددية قوة وتميزاً للبلد، مشدداً بأن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزّأ من المجتمع العراقي.