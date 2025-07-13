الشيوعي العراقي يدعو لجعل 14 تموز "عيداً وطنياً" ويثمن موقف كوردستان

شفق نيوز– بغداد

دعا الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، إلى جعل يوم 14 تموز "عيداً وطنياً" رسمياً إحياءً لذكرى "ثورة 14 تموز 1958" التي أطاحت بالحكم الملكي في البلاد، معتبراً اياها "حدثاً بارزاً ومحطة متميزة في التاريخ الحديث".

وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، ورد غلى وكالة شفق نيوز، أن مناسبة الذكرى الـ67 للثورة تُعتبر فرصة لاستذكار هذا الحدث الوطني، مشيدًا بخطوة حكومة إقليم كوردستان التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ في جميع مؤسسات الإقليم.

وأكد البيان على ضرورة إعادة الاعتبار ليوم 14 تموز باعتباره عيدًا وطنيًا ويومًا لتأسيس الجمهورية، لما له من قيمة وطنية وشعبية وقبول من جميع أطياف الشعب العراقي، مشيرًا إلى أنه رمز من رموز الكفاح الوطني للخلاص من التبعية ونيل الحرية والاستقلال والسيادة الكاملتين.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين بجميع الدوائر الرسمية، بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز عام 1958.