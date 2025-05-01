الشيوعي العراقي يحتفل بالعمال في عيدهم مطالباً بحقوقهم (صور وفيديو)

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الخميس، مسيرة احتفال بيوم العمال العالمي، نظمها الحزب الشيوعي العراقي وسط العاصمة بغداد، بمشاركة العشرات من أعضاء الحزب وأنصاره.

وقال أحد المشاركيين ويدعى محمد صادق، إن "هذه المسيرة انطلقت اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي الذي هو رمز من رموز نضالات الشعوب ضد الظلم والابتزاز، ومنها ما جرى سابقاً في أمريكا لتظاهرات عمالية مطلبية وقع العديد من القتلى جراءها، ثم تم على إثرها وضع قوانين منصفة للعمال منها تحديد ساعات العمل وانصافهم بالأجور".

وتابع: "بالنسبة لنا كعراقيين نحتفل بهذا اليوم من أجل التضامن مع الطبقة العاملة للمطالبة بحقوقها ضد القوانين الجائرة".

من جانبها قالت المشاركة في المسيرة سهيلة الأعسم، إنه "في يوم العمال العالمي نقف إجلالاً وإكباراً لكل عامل وموظف في العراق وخارجه"، مبينة أن "هذا اليوم هو يوم التضامن مع الطبقة العاملة العراقية التي تضحي وتناضل من أجل بناء بلدها".

وطالبت الأعسم بهذا اليوم "رفع مستوى أجور العمال، وحقوق العامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل كامل، لأن العامل يستحق أن يعيش حياة كريمة في بلده".

في حين نظمت محافظة بابل احتفالية واسعة بمناسبة عيد العمال العالمي، بمشاركة فاعلة من بلدية الحلة ومديرية الشباب والرياضة، وسط أجواء جسدت الامتنان والتقدير لجهود العمال، ودعوات رسمية وشعبية لإنصاف هذه الفئة التي تُعد العمود الفقري للتنمية والبناء.

وقال مدير بلدية الحلة أحمد منتصر، إن "عيد العمال مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الفئة الرئيسية التي تنجز الأعمال وتحمل مسؤولية البناء بكل إخلاص. رغم التحديات، لا يزال العمال يعانون التهميش من حيث الرواتب، والاستحقاقات، والحماية، ونعمل بالتنسيق مع المحافظ ومع الحكومة الاتحادية على تخصيص قطع أراضٍ لهذه الشريحة، وزيادة رواتبهم، وسَنّ تشريعات تحمي حقوقهم، خاصة عمال البلدية".

من جانبه، قدّم محافظ بابل عدنان فيحان، التهاني للعاملات والعمال في بابل والعراق، قائلاً: "نؤمن في محافظة بابل بأن العامل هو الركيزة الأساسية في التنمية، ونواصل دعمنا لتحسين واقعهم المهني والمعيشي وتوفير بيئة تحفظ كرامتهم، واليوم كانت لنا مبادرة إنسانية حيث زرت موقع تجمع للعمال وقدّمت لهم مكافآت مالية وورودًا بمناسبة عيدهم، وأبلغتهم أنهم يستحقون الراحة في هذا اليوم".

وتابع المحافظ: "رفعنا مطالب عدة أهمها تعديل سلّم الرواتب، خاصة أن الكثير من العمال يتقاضون أجورًا لا تتناسب مع جهودهم، مقارنة بموظفين آخرين في قطاعات مختلفة".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، نظّمت مديرية شباب ورياضة بابل، احتفالًا مشتركًا بهذه المناسبة.

وقال مدير الشباب والرياضة، نائل حسين: "لدينا شعبة عمل تطوعي فعالة، وبدعم المحافظ نظمنا هذه الفعالية بالتعاون مع بلدية الحلة. أردنا إيصال رسالة أن الشباب والعمال هم صناع المستقبل، وأن العمل هو جوهر الحياة وأساس البناء الحقيقي".

من جانبهم، عبّر عدد من عمال البلدية عن معاناتهم المستمرة بسبب تدني الأجور وحرمانهم من أبسط الحقوق. وقال العامل قاسم كاظم: "نطالب بقطع أراضٍ سكنية، فنحن نسكن بالإيجار منذ أكثر من 13 سنة، وبعضنا لم يحصل على حقوقه منذ 17 عامًا. نعمل لساعات طويلة مقابل 350 ألف دينار، بينما آخرون يتقاضون ملايين. أين العدالة؟".

واختُتمت الاحتفالية بتأكيد جميع الجهات على الاستمرار في دعم حقوق العمال، ورفع المطالب إلى الجهات المعنية، وسط أجواء من الامتنان والتقدير لكل يد عاملة تساهم في بناء الوطن.

ويصادف اليوم عيد العمال العالمي، وهو يوم الاحتفال بالعمال في الأول من شهر أيار/مايو من كل عام، وهو يوم مخصص لدعم العمال والنضالات التي قاموا بتحقيقها على مدى السنوات، وفي أغلب الدول يتم إعلان هذا اليوم بكونه عطلة رسمية تكريماً للعمال.