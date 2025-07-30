"الشورت" في الفلوجة.. إجراءات أمنية لحماية العوائل

شفق نيوز- الأنبار

أفاد قائممقام قضاء الفلوجة فيصل العيفان، يوم الأربعاء، بقيام دوريات النجدة في القاطع الشمالي من المدينة بمحاسبة عدد من الشباب لارتدائهم "الشورت" داخل حدائق لاند سكيب العامة.

وقال العيفان، لوكالة شفق نيوز، إن "النجدة تدخلت بناءً على مناشدات متكررة من العائلات المتواجدة في الحدائق، والتي عبّرت عن انزعاجها من ارتداء بعض الشباب ملابس غير لائقة قرب أماكن تجمع العائلات، خصوصاً خلال فترات المساء"، مؤكداً أن "الإجراء لم يكن بغرض المعاقبة أو الاعتقال، بل للحد من السلوكيات التي قد تُفسّر على أنها خادشة للذوق العام في أماكن عائلية".

وأضاف أن "المدينة تفتح أبوابها للجميع، لكن في الوقت ذاته يتم العمل على الحفاظ على الطابع الاجتماعي العام والتقاليد المعروفة لأبناء الفلوجة، بما يضمن ارتياد العائلات للأماكن العامة بأمان وراحة"، مشيراً إلى أن "التوجيه للقوات الأمنية يركّز على التوعية أولًا، والتنبيه في حال وجود تصرفات غير مناسبة، دون تعميم أو تعسف".

ودعا العيفان، الشباب إلى "الالتزام بالذوق العام في الأماكن العامة احتراماً للعوائل والزائرين"، مبيناً أن "الفلوجة مدينة منفتحة وتحترم الحريات الشخصية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بقيمها الاجتماعية، ونتعامل مع هذه الأمور بحرص وتوازن، وبما يحفظ كرامة الجميع".