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الشوارع خالية.. المباشرة برفع "المواكب الحسينية" من طرق مهمة في بغداد 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-15T06:12:08+0000
الشوارع خالية.. المباشرة برفع "المواكب الحسينية" من طرق مهمة في بغداد 

شفق نيوز/ باشر أصحاب مواكب العزاء "الحسينية"، صباح اليوم الخميس، برفع مواكبهم من شوارع مهمة في العاصمة بغداد، تمهيدا لاعادة فتح الطرق بعد ايام على غلقها لتسهيل مرور الزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.  

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بـ"المباشرة برفع المواكب الحسينية من سريع طريق أم الطبول باتجاه منطقتي البياع والسيدية، وصولا الى مفرق الدورة باتجاه علوة الرشيد حيث الطريق الدولي جنوبي بغداد". 

وبين المصدر،  أن " الطرق ستفتح خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الرفع وعمل امانة بغداد من تنظيف المكان، حيث بدأت أعداد الزائرين المتوجهين الى كربلاء سيرا على الأقدام بالتناقص". 

أما عن الموقف ضمن المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد، أشار المصدر إلى أن "جميع الطرق سالكة، خاصة عند البوابة ٩ لمدخل الخضراء،  والمحكمة الإدارية، وتقاطعي دمشق والخارجية". 

وأمس الأربعاء، أعادت السلطات الامنية فتح جميع الطرق المغلقة من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب، وطريق القناة وصولا الى جسر ساحة مظفر، حيث مناطق شمال وشرق العاصمة.  

وبدأت القوات الامنية، منذ أول أمس الإثنين، قطع طرق مهمة وسط بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر، وفق الإحصاءات الرسمية.

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